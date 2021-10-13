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Yerel Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara operasyonu
Yerel

Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan operasyonda, silah ve mühimmat ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 17:15:00 -
Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Muradiye merkez ve Görecek Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda kalaşnikof piyade tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikov fişeği, 9 milimetrelik 53 fişek, 3 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca, kurusıkı tabanca şarjörü, 514 paket bandrolsüz sigara bulundu.

Olayla ilgili Z.Ş. ve R.Ş. gözaltına alındı.

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