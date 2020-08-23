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Aktüel Van'da sel nedeniyle 20 hayvan telef oldu
Aktüel

Van'da sel nedeniyle 20 hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-23 15:48:18 -
Van'da sel nedeniyle 20 hayvan telef oldu

VAN (AA) - Van'ın Saray ve Edremit ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü, 20 hayvan telef oldu.

Saray ilçesine bağlı Kazlıgöl Mahallesi'nde gece başlayan yağmur sele neden oldu.

Taşkın nedeniyle bazı ev ve ahırların su altında kaldığı mahallede, ahırlardaki 20 hayvan telef oldu, ekili tarım arazileri zarar gördü.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Van Büyükşehir ve Saray belediyeleri ile İtfaiye Daire Başkanlığı ve VASKi ekipleri mahallede çalışma başlattı.

- "Ekiplerimizi seferber ettik"

Edremit ilçesinde de yağışlardan dolayı DSİ 17. Bölge Müdürlüğüne ait sulama kanallarının taşması sonucu birçok mahallede su taşkını yaşandı.

Belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğü mahallelerde, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti yaptı.

Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Selden zarar gören Eminpaşa Mahallesi'nde vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Say, yaraların sarılması noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Tüm ekipleri seferber ederek vatandaşların yardımına koştuklarını ifade eden Say, "Geceden beri yer yer sel sularına müdahale eden ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kalıcı önlemler almak amacıyla incelemelerde bulunduk. Olayın takipçisiyiz. Hiçbir vatandaşımızın canına ya da malına zarar gelmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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