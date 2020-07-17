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Aktüel

Van'da şehit olan polis Üstüner'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 18:09:35 -
Van'da şehit olan polis Üstüner'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi

ANKARA (AA) - Van'da, insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner'in cenazesi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde defnedildi.

Üstüner'in naaşı, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Beypazarı ilçesine getirildi.

Burada evinin önünde helallik alınmasının ardından şehidin öz geçmişi ile Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Üstüner'in cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından şehitlikte toprağa verildi.

Törene şehidin annesi Ayşe, babası Adem, eşi Elif Üstüner ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Soylu, şehidin ailesine taziyelerini iletti.


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