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Aktüel Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı
Aktüel

Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde 2014-2018 yıllarında faaliyet gösterdiği belirlenen bir terörist, Van'da saldırı hazırlığında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:43:07 -
Van'da saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

VAN (AA) - Afrin'den gelerek Van'da saldırı hazırlığı yaptığı saptanan PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:

"PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütünde 2014-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde faaliyet gösteren, örgütten aldığı talimatlar doğrultusunda eylem yapmak maksadıyla 2 Eylül'de Van'a geldiği tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 Ekim'de Van'ın Edremit ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır."

Açıklamada, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi.

Teröristin Van T Tipi Cezaevine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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