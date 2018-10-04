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Van'da şahinin gözlerini diktiler

Saray ilçesinde kızıl şahinin gözlerini diken ve yasadışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye büyük ceza verildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:26
Van'da şahinin gözlerini diktiler

Saray ilçesindeki Çaybağı Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan denetimler esnasında, Çaybağı Mahallesi Kerem Köy mevkiinde bir araçta arama yapıldı. Aramada, gözleri dikili olan şahin ile yasadışı avcılık yaptığı tespit edilen M.Ç. ve F.Ö. isimli şahıslarla birlikte 9 adet kaya güvercinine el konuldu. Ele geçirilen gözleri dikili kızıl şahin, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından ilk müdahalesi yapılan kızıl şahinin dikili olan iki gözü de başarılı bir operasyonla tekrar açıldı. 

Kaçak avcılık yapan şahıslar hakkında ise Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 4915 Kara Avcılığı Kanununa ve 5199 Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 3 bin 933 TL idari yaptırım cezası ve 14 bin 288 TL tazminat uygulandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:26
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