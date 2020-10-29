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Aktüel Van'da PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda silah ve mühimmat bulundu
Aktüel

Van'da PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda silah ve mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:43:01 -
Van'da PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda silah ve mühimmat bulundu

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda uzun namlulu silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoların tespiti amacıyla Başkale ilçesi kırsalında dün "Yıldırım-10 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon sonucunda Zagros keskin nişancı tüfeği, PK makineli tüfeğe ait 105 fişek, 30 elektrikli fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir."





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