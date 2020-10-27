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Aktüel Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:50:18 -
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Van'ın Saray ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla dün Saray ilçesine bağlı Turanköy Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, PK makineli tüfek, 3 bin 800 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 bin 800 PK makineli tüfek fişeği, 1197 AK-74 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 840 M16 piyade tüfeği fişeği, 327 doçka uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 15 antitank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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