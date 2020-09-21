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Aktüel Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:04:39 -
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Yukarıdallı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği ve fişeği, el bombası ile çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

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