  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Van’da parkomat uygulaması yeniden başladı

Van’da korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen parkomat sistemi uygulaması dün itibaren yeniden başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:44:25 -
Van’da parkomat uygulaması yeniden başladı

Van’da korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen parkomat sistemi uygulaması dün itibaren yeniden başladı.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden korona virüs salgını nedeniyle Van’da ara verilen parkomat uygulaması yeniden başladı. Yaklaşık 3 ay önce ara verilen parkomat uygulaması Cumhuriyet Caddesi’nin yeniden trafiğe açılmasıyla başladı. Van’da normalleşme süreciyle hayat normale dönerken, parkomat görevlileri de kent genelinde iş başı yaptı. Araç sahipleri bugünden sonra parkomat uygulamasının geçerli olduğu bölgelerde araç parkı için ücret ödeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı