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Gündem Beceriksizler için şehir farketmiyor! CHP’li belediyelerde vatandaşa aynı tarife
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Beceriksizler için şehir farketmiyor! CHP’li belediyelerde vatandaşa aynı tarife

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Beceriksizler için şehir farketmiyor! CHP’li belediyelerde vatandaşa aynı tarife

CHP’li belediyelerin şehirleri köy haline döndürme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yağışlar sonucu yol çökmüş ve geçmekte olan bir araç içine düşmüştü. Bu görüntüler henüz hafızalardan silinmeden bu defa da Adıyaman’da aynı beceriksizlik sahnelendi. Bakımsızlıktan çöken yolda bir otomobil çukura gömüldü.

Adıyaman’da kara yolunun altından geçen şebeke suyu hattının patlaması sonucu asfalt çöktü. Bu sırada yoldan geçen bir otomobil oluşan çukura düştü.

Otomobilde bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olay, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolunun altından geçen şebeke suyu hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle asfalt parçalanarak yolda büyük bir çukur oluştu. Bu sırada seyir halinde olan S.K. idaresindeki otomobil, oluşan çukura düştü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü S.K. ile 2 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, başka bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alarak, trafiği kontrollü şekilde sağladı. Polis ekiplerinin durumu belediye ekiplerine bildirmesinin ardından patlayan su hattı ile çöken yolun onarılması için çalışma başlatıldı.

ANKARA’DA DA YOL ÇÖKMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Başkentte etkili olan şiddetli sağanak, altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme taşımıştı. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Yaşanan tablo, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını yeniden tartışmaya açmıştı.

 

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