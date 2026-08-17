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Gündem Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!
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Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!

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Ukrayna'dan Belgorod'a füzeli saldırı! Sivil yerleşim vuruldu: 6 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı!

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna ordusunun sınır bölgesindeki Koloskovo köyüne füzelerle hain bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, Ukrayna'nın bölgeye düzenlediği füzeli saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesindeki Koloskovo köyüne füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu bir binanın yandığını kaydeden Şuvayev, "6 kişi yaşamını yitirdi. Biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

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