Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Neden daha fazla oluyormuş gibi hissediliyor? Depremlerin daha sık yaşandığı algısının bir nedeni de insan zihninin son olaylara daha fazla ağırlık vermesi. Yakın zamanda yaşanan yıkıcı bir deprem, daha eski verilere göre hafızada daha güçlü yer ediyor.