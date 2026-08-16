  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saksıda bir tane ile başladı, şimdi koca tarlaya ekiyor! Kilosu servet değerinde Üç olumsuzluk bir araya gelince risk artıyor 30-30-30 tehlikesi! Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor? Kene ısırığı sonrası bu görüntü varsa dikkat Tuz mağarası solunuma iyi geliyor 700 bin kişi nefes alıp verdi Türkiye'de Temmuz ayında en çok satın alınan teknolojik ürün belli oldu: İnsanlar varını yoğunu ona yatırdı “Gökyüzünün canavarı” diyorlar! Değeri tamı tamına 170 milyon dolar: 14 adet Su-30 koptu geliyor İğne atsan, yere düşmez... Liderleri tutuklandığı gün Alihan Kuriş’in yandaşlarından dikkat çeken açılış Ekecek toprakları yok! Tarımın yerini mecburiyetten turizm aldı
Yaşam
14
Yeniakit Publisher
Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Kolombiya, Venezuela ve Japonya’da yaşanan büyük depremler, “Dünya genelinde depremler artıyor mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

#1
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Son aylarda farklı ülkelerde meydana gelen büyük depremler, dünya genelinde deprem hareketliliğinin arttığı yönünde kaygılara neden oldu. Ancak bilimsel veriler, peş peşe yaşanan yıkıcı sarsıntıların mutlaka birbirine bağlı olduğu ya da depremlerin olağan dışı şekilde çoğaldığı anlamına gelmediğini gösteriyor.

#2
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Depremler artıyor mu? Kolombiya’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Venezuela’daki yıkıcı sarsıntılar ve Japonya’da yaşanan büyük deprem sonrası aynı soru yeniden gündeme geldi: Dünya daha sık mı sallanıyor?

#3
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Bilim insanlarına göre bu algının güçlenmesinde son depremlerin yıkıcı sonuçlar doğurması etkili oluyor. Can kayıpları, hasar görüntüleri ve sosyal medyada yayılan görüntüler, depremlerin her zamankinden daha fazla yaşandığı izlenimini artırabiliyor.

#4
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Dünya genelinde her yıl 7,0 ile 7,9 büyüklüğü arasında yaklaşık 15 ila 18 deprem meydana geliyor. Bu nedenle yalnızca birkaç büyük depremin kısa aralıklarla yaşanması, küresel ölçekte sıra dışı bir artış olduğu anlamına gelmiyor.

#5
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Uzmanlar, bu yıl kaydedilen büyük depremlerin istatistiksel olarak beklenen aralıkta olduğunu belirtiyor. Yani son sarsıntılar korkutucu olsa da dünya genelinde büyük deprem sayısında belirgin bir sıçrama görülmüyor.

#6
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Neden daha fazla oluyormuş gibi hissediliyor? Depremlerin daha sık yaşandığı algısının bir nedeni de insan zihninin son olaylara daha fazla ağırlık vermesi. Yakın zamanda yaşanan yıkıcı bir deprem, daha eski verilere göre hafızada daha güçlü yer ediyor.

#7
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Buna sosyal medya, anlık haber bildirimleri ve gelişmiş ölçüm sistemleri de eklenince, dünyanın her yerindeki deprem haberleri kısa sürede görünür hale geliyor. Oysa çok sayıda deprem okyanus ortasında ya da yerleşimden uzak bölgelerde meydana geldiği için çoğu zaman fark edilmiyor.

#8
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Büyük depremler arasında bağlantı kurulması her zaman doğru değil. Depremler genellikle aynı bölgede ana sarsıntının ardından gelen artçılarla ilişkilendirilebilir.

#9
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Ancak farklı kıtalarda, farklı fay sistemlerinde ve farklı tektonik koşullarda meydana gelen sarsıntıların doğrudan birbirini tetiklediğini söylemek için bilimsel kanıt gerekir. Son dönemdeki depremler için küresel ölçekte böyle olağan dışı bir bağlantıdan söz edilmiyor.

#10
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Bir depremin ne kadar yıkıcı olacağını yalnızca büyüklüğü belirlemez. Depremin derinliği, fay hareketinin tipi, zeminin yapısı, yapı stoğu ve nüfus yoğunluğu can kaybı ile hasarın boyutunu doğrudan etkiler.

#11
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Kolombiya ve Venezuela gibi bölgelerde tektonik plakaların hareketi nedeniyle güçlü depremler görülebiliyor. Ancak yıkımın büyüklüğünde binaların dayanıklılığı, zemin koşulları ve yerleşim alanlarının konumu da kritik rol oynuyor.

#12
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Bilim insanları depremlerin nerede risk oluşturabileceğini belirleyebiliyor ancak büyük bir depremin tam olarak ne zaman olacağını önceden söylemek bugün için mümkün değil. Bu nedenle en önemli konu depremleri tahmin etmekten çok etkilerini azaltmak. Dayanıklı yapılaşma, afet planı, acil durum çantası, erken uyarı sistemleri ve toplumun bilinçlendirilmesi deprem riskini azaltmada öne çıkıyor.

#13
Foto - Gerçek ortaya çıktı! Dünya neden peş peşe sallanıyor?

Son dönemdeki depremler küresel ölçekte olağan dışı bir artış göstermese de önemli bir gerçeği yeniden hatırlattı: Deprem riski taşıyan bölgelerde hazırlık hayat kurtarır. Bilimsel verilere göre dünya daha fazla sallanmıyor olabilir; ancak yıkıcı depremler meydana geldiğinde hazırlıksız yakalanan kentlerde sonuçlar çok ağır olabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Hizbullahla temas halindeyiz'
Dünya

'Hizbullahla temas halindeyiz'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün İranlı aydınlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Lübnan’daki Hizbullah savaşçılarıyla ön cep..
Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı!
Gündem

Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı!

Sol-seküler medyanın acı ve taziye dinlemeyen gayrii nsani dili, Bursa'da meydana gelen elim bir trafik kazasında bir kez daha hortladı. Nak..
Suudi destekli güçler 24 saatte 181 kez saldırdı! İç savaş şiddetleniyor
Dünya

Suudi destekli güçler 24 saatte 181 kez saldırdı! İç savaş şiddetleniyor

İç savaşın şiddetlendiği Yemen’de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri, son 24 saatte Husilere 181 operasyon düzenledi. Husiler, saldırı..
Türkiye'ye iade edilmişti! Serkan Kurtuluş hakkında flaş gelişme
Gündem

Türkiye'ye iade edilmişti! Serkan Kurtuluş hakkında flaş gelişme

Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın
Gündem

Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın

Türkiye'de milyonlarca televizyon izleyicisini ilgilendiren büyük uydu geçişi gerçekleştirildi. Uydu güncellemesini yapmayanlara hemen yapma..
"Türkiye’yi satın alırım" diyen PETLAS'ın sahibi gözaltında! Evinde uyuşturucu bulundu
Gündem

"Türkiye’yi satın alırım" diyen PETLAS'ın sahibi gözaltında! Evinde uyuşturucu bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Narkotik ekipleri dev bir operasyon gerçe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23