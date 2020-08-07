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Aktüel

Van'da otlu peynir dolu bidonda 15 kilo eroin bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:34:39 -
Van'da otlu peynir dolu bidonda 15 kilo eroin bulundu

VAN (AA) - Van'da otlu peynir bulunan bidonlarda 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yaptı.

Aramada 3 plastik bidondaki otlu peynirlerin arasına gizlenmiş 15 pakette 15 kilo 240 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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