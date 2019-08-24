Van'da meyveli ağacın çiçek açması şaşırttı Van’da üzerinde meyvesi olduğu halde yeniden çiçek açan armut ağacı, görenleri hayrete düşürdü.

Van merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahallede inşaatı devam eden bir evin bahçesinde bulunan 10 yıllık armut ağacı yeniden çiçek açtı. Meyvesi yenilecek duruma gelen ağacın yeniden çiçek açtığını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Mahallede inşaat işiyle uğraşan işçiler, durumu fark edince dallardaki çiçek ve meyveleri fotoğraflıyor. Ağacın dallarında meyve ve çiçeklenmeyi aynı anda gören işçiler, ilk kez böyle bir manzaraya tanıklık ettiklerini belirtti. Üzerindeki meyvelerin olgunlaşmaya başladığı ağacın ağustos ayının son haftasında çiçek açmasını görenler, küresel iklim değişikliğini işaret ediyor.

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