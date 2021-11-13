Van’da kurulan tesiste yıllık bin 500 ton mantar üretiliyor

Tuşba ilçesinde 5 bini kapalı olmak üzere 25 bin metrekarelik alanda kurulan ve 21 üretim odasına sahip tesiste günlük 4 ton mantar üretimi yapılıyor. Yakın zamanda faaliyete geçen tesiste üretilen kültür mantar ise bölge illerinin ihtiyacını karşılıyor. Modern üretim kapasiteli tesiste ise ilk kez hasat gerçekleştirildi. Hasat programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, TKDK Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk ve tesis yönetimi katıldı.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni kurulan üretim tesisinde ilk hasadı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bölgede modern olarak yapılmış ilk mantar tesisi olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Tesis yıllık bin 500 ton kapasiteye sahiptir. 21 odanın 7’sinde şu an üretim var. Tesisimiz yılsonuna kadar tam kapasiteyle üretim gerçekleştirecektir. Bu TKDK’nın desteklediği bir projedir. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje sayesinde bölge vatandaşımız daha taze mantarla buluşmuş olacaktır” dedi.



“Doğadaki özelliklere sahip olacak şekilde mantar üretmekteyiz”

Tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Halil Yıldırım ise tesisin 5 bini kapalı olmak üzere 25 bin metrekarelik alanda kurulduğunu belirterek, “21 üretim odasıyla yıllık bin 500 ton mantar üretim kapasitesine sahiptir. Bölgede istihdam oluşturmak, çevre illere buradan dağıtım yapmak üzere böylesi bir tesisi faaliyete geçirdik. Tamamen ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve sulama sistemi otomasyon olup, doğadaki özelliklere sahip olacak şekilde mantar üretmekteyiz. Tesisimizde çevre illerin ihtiyacını karşılayacak şekilde üretim yapmaktayız” diye konuştu.