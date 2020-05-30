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Van'da Kovid-19'a yakalanan 500 kişiden 410'u iyileşti

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:50:10 -
Van'da Kovid-19'a yakalanan 500 kişiden 410'u iyileşti

VAN (AA) - Van'da bugüne kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 500 kişiden, 410'unun iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte salgın sürecinden bu yana 500 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan hastalardan 410'u iyileşerek taburcu olurken, 10 kişi de hayatını kaybetti.

64 bin kişinin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı kentte, 17 bin kişinin karantina süreci devam ediyor.

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