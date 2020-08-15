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Aktüel

Van'da Kovid-19 kısıtlamaları

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:10:45 -
Van'da Kovid-19 kısıtlamaları

VAN (AA) - Van Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kentte birtakım kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakaların sayısında artış olması üzerine Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamaların getirildiği belirtildi.

Kısıtlamalara uymayanlar hakkında idari ve adli işlemin yapılacağına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde 65 yaş ve üzeri olanların düğün, nişan, sünnet mevlit gibi toplu törenlere katılması yasaklanmıştır. Ayrıca 65 yaş ve üzeri olanların saat 07.30-10.00 ile 16.30-19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır. Kısıtlamalara uymayanlar hakkında hem idari hem de adli işlem yapılacaktır. Ayrıca ilimiz genelinde yapılan muayenede Kovid-19 testi pozitif olup klinik bulgusu olmadığı için evde tedavisi devam eden hastaların ikametlerinin dışına çıkması yasaklanmıştır. Sağlık, kolluk ve denetim ekiplerince yapılan kontrollerde hastanın evden ayrıldığı veya ev içinde kendini izole etmediği tespit edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında adli ve idari işlem yapılacaktır."

Açıklamada, riskin devam ettiği, bu nedenle maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi istendi.

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