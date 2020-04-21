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Sağlık

Van’da koronayı yenen 61 kişi taburcu oldu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte bugüne kadar korona virüs tedavisi gören 61 hastanın taburcu olduğunu söyledi.

2020-04-21 16:26:11 -
Van’da koronayı yenen 61 kişi taburcu oldu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentte bugüne kadar korona virüs tedavisi gören 61 hastanın taburcu olduğunu söyledi.


Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye’de de can kayıpları yaşanıyor. Dün yapılan açıklamada ölenlerin sayısı 2 bin 140 olarak belirtilirken, iyileşenlerin sayısı da her geçen gün biraz daha artıyor.


Van Valisi Mehmet Emin Bilmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Van’da bugüne kadar korona virüsten tedavi gören 61 hemşehrimiz taburcu oldu. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Vefakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız” mesajını paylaştı.


Öte yandan, Van’da şimdiye kadar 6 kişinin korona virüsünden hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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