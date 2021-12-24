Van'da korkutan deprem!
Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD'ın geçtiği bilgilere göre; saat 01.44'te Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.95 kilometre olarak açıklandı.
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Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD'ın geçtiği bilgilere göre; saat 01.44'te Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 6.95 kilometre olarak açıklandı.
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