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Van'da keşif uçağının düşmesi

Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerinde çalışma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 06:44:32 -
Van'da keşif uçağının düşmesi

VAN (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

Van'da, keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağının Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor.

Gece 03.00 sıralarında enkazın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi de insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

- Olay

Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı, 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında keşif ve gözetleme faaliyeti için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalanmış, saat 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti kesilmişti.

Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmış ve gece saat 03.00 civarında bölgeye giden ekipler uçağın Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğünü tespit etmişti. Uçakta bulunan 2'si pilot 7 emniyet mensubu şehit olmuştu. Kazanın ardından Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

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