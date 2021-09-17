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Aktüel Van'da kaza: 9 yaralı
Aktüel

Van'da kaza: 9 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 22:32:00 -
Van'da kaza: 9 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde 3 aracın çarpışması neticesinde 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

İlçenin Müftüoğlu Kavşağı'nda Yasin İzgi yönetimindeki 16 AJ 961 plakalı otomobil, karşı yönden Yavuz Çaylak yönetimindeki 06 YAU 35 plakalı otomobille çarpıştı.

Özkan Oktay'ın kullandığı 65 AAJ 043 plakalı minibüsün de karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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