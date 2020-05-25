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Aktüel

Van’da kavga eden 13 kişiye 41 bin TL sosyal mesafe cezası

Van’ın Gürpınar ilçesi Cevizalan Mahallesi’nde iki aile fertleri arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 22:36:20 -
Van’da kavga eden 13 kişiye 41 bin TL sosyal mesafe cezası

Van’ın Gürpınar ilçesi Cevizalan Mahallesi’nde iki aile fertleri arasında çıkan kavgada 13 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı 13 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 41 bin 340 TL idari para cezası uygulandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, küçükbaş hayvanların kullandığı yolun paylaşılamaması nedeniyle iki aile fertleri arasında daha önce başlayan ve devam eden husumetin bugün kavgaya dönüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında sözlü olarak başlayan tartışmada şahıslar kürek, taş ve kesici aletlerle birbirine saldırdı. Kavgada her iki aileden 13 kişi hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı. Yaralılar Gürpınar Devlet Hastanesine sevk edilirken, olaya karışan 13 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 282. Maddesine aykırı hareket ederek sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten dolayı toplam 41 bin 340 TL idari para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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