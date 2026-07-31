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Ortalık resmen karışacak! Trabzonspor'a bir golcü daha geliyor...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortalık resmen karışacak! Trabzonspor'a bir golcü daha geliyor...

Hücum hattına takviye arayan Trabzonspor, 2004 doğumlu Kamerunlu golcü Aaron Bibout’u transfer listesine ekledi.

#1
Foto - Ortalık resmen karışacak! Trabzonspor'a bir golcü daha geliyor...

Trabzonspor, hücum hattını güçlendirmek için rotasını Belçika’ya çevirdi. Karadeniz devi, 2004 doğumlu Kamerunlu santrfor Aaron Bibout’u gündemine aldı.

#2
Foto - Ortalık resmen karışacak! Trabzonspor'a bir golcü daha geliyor...

Transfer yarışında Fırtına’nın karşısında dev rakipler var. Strasbourg şu an için en avantajlı kulüp konumunda bulunurken, Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio da genç golcünün peşinde. Aday listesinde ayrıca bir diğer Fransız ekibi Lille yer alıyor.

#3
Foto - Ortalık resmen karışacak! Trabzonspor'a bir golcü daha geliyor...

Yaklaşık 3,5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Bibout için Trabzonspor, çetin rakiplerine rağmen bu transferde sonuna kadar ısrarcı. Karadeniz ekibi, şartları zorlayarak genç yeteneği kadrosuna katmayı hedefliyor.

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