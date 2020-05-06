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Aktüel

Van'da karantinaya alınan mahallede 9 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:29:38 -
Van'da karantinaya alınan mahallede 9 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dün karantinaya alınan mahallede 9 kişinin daha testi pozitif çıktı, vaka sayısı 15'e yükseldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ortanca Mahallesi'nde 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası karantina uygulaması başlatıldığı, muhtar Mehmet Nuri Yönten'in de taziye çadırı kurulmasına izin verdiği için açılan soruşturma kapsamında Kaymakamlıkça görevden alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, koronavirüs vakalarının tespitinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, mahallede 9 kişinin daha testinin pozitif çıktığı, bununla birlikte vaka sayısının 15'e yükseldiği kaydedildi.

Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi ile buraya bağlı Belliyurt mezrasında uygulanan karantinanın bugün itibarıyla sonlandırıldığı da bildirilen açıklamada, "Van'da şu anda 9 mahalle, 1 mezra, 5 sokak, 2 apartman karantina altında. Pandemi süresince toplam 38 bin vatandaşımız karantina altına alınmıştır. Şu anda tedbir amaçlı 9 bin vatandaşımızın karantinası devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.


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