  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"New START" olmazsa dünya daha tehlikeli hale gelecek Dünya için kaos vakti Diyarbakır'daki camide terbiyesizlik! Müftülük hemen harekete geçti Binlerce yuva yıkan sanal bahis baronu Veysel Şahin'in kasası ifşa oldu Epstein dosyasında insan taciri Türk avukat! Sıcak saatler yaşanıyor... Türk savaş uçakları havalandı! Operasyon an meselesi Lağım patladı her yerden pislik akıyor Yahudilere her yerde takip! Soykırım destekçilerine tutuklama kararı İsrail Cumhurbaşkanı ülkeyi ziyaret edecekti: Duyarlı siyasetçiler harekete geçti Sapık Epstein’in Rockfeller itirafı gündem oldu: İllüminati benzeri üçlü yapı! Yeşilçam’ın tecavüzcü Coşkun’undan farkı yok! Prensesin oğlu gözaltına alındı
Gündem Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 kişi öldü
Gündem

Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 kişi öldü

Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının yoğun sis ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne ait 65 ACY 748 plakalı iş makinesi, Van-Ağrı kara yolunun Çaldıran ilçesindeki Demircik Mahallesi yakınlarında yoğun sis ve kar nedeniyle refuje çarparak devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23