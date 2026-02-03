Van'da kar küreme aracı devrildi: 2 kişi öldü
Van'ın Çaldıran ilçesinde kar küreme ve tuzlama aracının yoğun sis ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne ait 65 ACY 748 plakalı iş makinesi, Van-Ağrı kara yolunun Çaldıran ilçesindeki Demircik Mahallesi yakınlarında yoğun sis ve kar nedeniyle refuje çarparak devrildi.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.