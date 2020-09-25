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Aktüel Van'da kaçak botoks ürünleri ele geçirildi
Aktüel

Van'da kaçak botoks ürünleri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:39:10 -
Van'da kaçak botoks ürünleri ele geçirildi

VAN (AA) - Van Ferit Melen Havalimanı'nda kargoyla İstanbul'a gönderilmek istenen 224 kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyla İstanbul'a gönderilmek üzere x-ray cihazına bırakılan 2 koliyi şüphe üzerine aradı.

M.A.B. tarafından gönderileceği tespit edilen kolilerde 224 kaçak botoks dolgu ürünü bulundu.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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