Van’da kaçak avlanmış 2 ton balığa el konuldu

VAN (İHA) – Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Van Gölü’nde kaçak avlanmış 2 ton balık ele geçirilirken, 5 kişiye de 15 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi’ndeki Örene Köprüsü ile Patnos Köprüsü arasında gündüz saatlerinde yapılan denetimlerde, 17 adet serpme ağ ve yaklaşık 1,5 ton inci kefaline el konuldu.

Daha sonra gece saatlerinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Jandarma Bot Komutanlığı ve Çelebibağ Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından aynı noktada yapılan denetimlerde 3 adet serpme ağ ile 500 kilogram ölü balığa el konuldu. 5 şahıs hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan 15 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen canlı balıklar ise akarsuya geri bırakıldı.