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Aktüel

Van'da kablo makaraları sokak hayvanları için yuvaya dönüştürülüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-10 13:48:54 -
Van'da kablo makaraları sokak hayvanları için yuvaya dönüştürülüyor

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesi ekipleri, kablo makaralarını, sokak hayvanlarının barınabilmesi için kulübeye dönüştürerek belirlenen alanlara bırakıyor.

Edremit Belediyesi ile Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ), sokak hayvanlarının barınma konusunda sıkıntı yaşamaması için sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bu kapsamda VEDAŞ'ın enerji nakil hatlarının yenilenmesinde kullandığı kabloların sarılı olduğu makaraları alan belediye ekipleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde bunları sokak hayvanları için yuvaya dönüştürdü.

Yaklaşık 100 yuvanın yapılacağı çalışma kapsamında hazırlanan ilk barınaklar, belirlenen alanlara bırakıldı.

Belediye ekipleri, iş yerlerinden, yemekhanelerden topladıkları yiyecekler ile mamaları da sokak hayvanlarına ulaştırarak beslenmelerine katkı sunuyor.

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