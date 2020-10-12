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Aktüel Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist teslim oldu
Aktüel

Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:38:39 -
Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist teslim oldu

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamında, aileleri ve kendileriyle ikna çalışmaları yürütülen 2 teröristin bugün Şırnak/Silopi Kara Hudut Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmaları sağlandı.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde, aralıksız devam edeceği de vurgulandı.

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