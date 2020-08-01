  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 21:47:43 -
Van'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

VAN (AA) - Van’ın Gürpınar ilçesinde koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, yaralanan 3'ü ağır 17 kişi hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırkgeçit Mahallesi Bedel Yaylası'nda koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin, devrildiği kaydedildi.

Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 17 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ildeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı