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Aktüel Van'da imkanları kısıtlı öğrencilere çalışma masası ve kırtasiye malzemesi desteği
Aktüel

Van'da imkanları kısıtlı öğrencilere çalışma masası ve kırtasiye malzemesi desteği

Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç: - "Öğrencilerin bir kısmı ya halı ya da kanepeye uzanarak ders çalışıyor. Bu yöntem öğrencilerin hem fiziksel duruşlarını etkileyerek sağlık problemlerine yol açabiliyor hem de verimli ders çalışmalarını engelliyor. SYDV tarafından tespit edilen 140 aileye eğitim desteği veriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:36:19 -
Van'da imkanları kısıtlı öğrencilere çalışma masası ve kırtasiye malzemesi desteği

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamlığının başlattığı "Okulum Evde" projesi kapsamında öğrencilere çalışma masası ile kırtasiye malzemesi desteği sunuldu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla yardımların ulaştırıldığı ihtiyaçlı öğrencileri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Yusuf Durani Dinç, çocuklarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Kaymakam Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, imkanı olmayan öğrencilere masa, sandalye ve kırtasiye yardımında bulunduklarını söyledi.

Öğrencilere verimli ve sağlıklı ders çalışma ortamı oluşturmayı çalıştıkların ifade eden Dinç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin bir kısmı ya halı ya da kanepeye uzanarak ders çalışıyor. Bu yöntem öğrencilerin hem fiziksel duruşlarını etkileyerek sağlık problemlerine yol açabiliyor hem de verimli ders çalışmalarını engelliyor. SYDV tarafından tespit edilen 140 aileye eğitim desteği veriyoruz. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilerimize ders çalışma ortamı hazırlanacak. Vakfımız tarafından öğrencilerimize çalışma masası, sandalye ve eğitim materyali verilecek. Böylelikle öğrencilerimiz daha verimli bir şekilde derslerini çalışabilecek. Öğrencilerimiz gelecekte gerek özel gerekse de kamu sektöründe oturacakları makam masalarında milletimize hizmet edecekler."

Görme engelli üç çocuk babası Ercan Ağaç ise çocuklarının çalışma masası olmadığı için yerde ders çalıştığını anlatarak, "İmkanım olmadığı için çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşıyorum. Çocuklarıma çalışma masası ve birçok kırtasiye malzemesi verildi. Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

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