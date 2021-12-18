  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AKOM uyardı! Sibirya soğukları İstanbul'da

18 Aralık 1914: 1. Dünya Savaşında Sarıkamış Cephesi’nde Büyük Bozgunun Yaşanması

18.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sıra sana da gelecek! FETÖ’nün yelpazecisi de yakalandı

Tutarsızlıkta çığır açtı! Ali Babacan dün kötülediği dönemi bugün güzelledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ayet-i kerime ile hatırlatmada bulundu: Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz

Müthiş başarı: Milli hava savunma füzesinin menzili 4 kat arttırıldı!

2022 Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı

Menfaatine dokunduğu için mi uyarmadın? Babacan: Türkiye'nin felakete sürüklendiğini gördüm ama konuşmadım
Yerel Van'da iki otomobil çarpıştı. Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Van'da iki otomobil çarpıştı. Ölüler ve yaralılar var

Van-Özalp karayolunda 2 otomobilin çarpıştığı trafik kasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 13:07:00 - 2021-12-18 13:23:48
Van'da iki otomobil çarpıştı. Ölüler ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Anzaf Kalesi yakınlarında sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 65 NP 133 plakalı Hundai marka otomobil ile 21 FZ 107 plakalı otomobil çarpıştı.

d

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazayı ihbarını alan, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ve jandarma gizli buzlanmanın olduğu bölgede ikincisi bir kazaya sebebiyet vermemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler ise otomobil de sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar bölgeye sevk ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay