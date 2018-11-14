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Van'da iki iş yerinde 6 silah ve fişekler ele geçirildi

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 2 tüfek namlusu, 301 fişek, 175 havai fişek, 3 bin torpil, pala tabir edilen 2 kılıç, 1 kama, 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:40
Van'da iki iş yerinde 6 silah ve fişekler ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis tarafından iki iş yerine düzenlenen operasyonda 6 silah ve fişek ele geçirildi, 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki iki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerlerinde arama yapan polis ekipleri, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 2 tüfek namlusu, 301 fişek, 175 havai fişek, 3 bin torpil, pala tabir edilen 2 kılıç, 1 kama, 240 paket kaçak sigara ele geçirildi. İş yeri sahipleri olduğu değerlendirilen S.A., Z.N., M.K. ve O.D. hakkında işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:40
  1. Ordu
  2. Van
  3. İpekyolu ilçesi
  4. kaçakçılık operasyonu
  5. operasyon

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