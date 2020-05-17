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Yerel

Van’da iki aile arasındaki arazi kavgasında kan döküldü

Van’da iki ailenin fertleri arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:39:00 -
Van’da iki aile arasındaki arazi kavgasında kan döküldü

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kavga, ilçenin Gözdeğmez Mahallesi’nde ikamet eden iki ailenin fertleri arasında çıktı. Arazi meselesi nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada, A.D. isimli şahıs vurularak hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri mahallede tedbir alırken, soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.

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