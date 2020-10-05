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Aktüel Van'da içinde 72 sığınmacının bulunduğu minibüsün koltuklarının söküldüğü anlaşıldı
Aktüel

Van'da içinde 72 sığınmacının bulunduğu minibüsün koltuklarının söküldüğü anlaşıldı

2 sığınmacının havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan aralarında Özalp Belediyesi'nin HDP'li meclis üyesinin de bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:05:56 -
Van'da içinde 72 sığınmacının bulunduğu minibüsün koltuklarının söküldüğü anlaşıldı

VAN (AA) - Van'da 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş 72 sığınmacının bulunduğu minibüsle ilgili gözaltına alınan aralarında Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, önceki gün göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışmada durdurulan minibüste sağ yakalanan 70 sığınmacı, işlemleri tamamlanarak İl Göç İdaresi Ön Kabul Merkezi'ne teslim edildi.

Hayatını kaybeden 2 sığınmacının cenazesi de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sığınmacıları taşıyan araca öncülük ve gözcülük yapan aralarında Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis Üyesi H.Ö'nün de bulunduğu organizatörler Ç.Ö, Ş.H. ile sürücü S.B de adliyeye sevk edildi.

- Minibüsün koltukları sökülmüş

Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan 14 kişi kapasiteli minibüs, AA muhabirlerince görüntülendi.

Daha fazla kişi taşımak için minibüsün koltuklarını söken insan tacirlerinin, aracın içinin görülmesini engellemek için de camlarına film çektiği anlaşıldı.

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 72 sığınmacının insani olmayan şartlarda yolculuk yapmak zorunda bırakıldığı minibüste, yolcu giriş kapısının da arızalı olduğu dikkati çekti.

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