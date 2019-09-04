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Van’da, Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı; 78 bin 692

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 692, Muş’ta 34 bin 312, Bitlis’te 22 bin 571 ve Hakkari’de9 bin 360 adet.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:15
Van’da, Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı; 78 bin 692

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 692, Muş’ta 34 bin 312, Bitlis’te 22 bin 571 ve Hakkari’de9 bin 360 adet.


TUİK’in verilerine göre Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 86 bin 900 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,3’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



“Van’da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı; 78 bin 692”


TUİK verilerine göre, Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 78 bin 692 oldu.Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 514’ü otomobil, 7 bin 601’ni minibüs,647’si otobüs, 23 bin 479’u kamyonet, 6 bin 217’sini kamyon, 3 bin 83’ünü motosiklet, 802’ni özel amaçlı taşıtlar ve 9 bin 349’u ise traktörden oluşuyor.



Muş’ta Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı; 34 bin 312”


Muş’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 34 bin 312 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 993’ü otomobil,bin 532’ü minibüs, 191’i otobüs, 7 bin 692’si kamyonet, bin 788’i kamyon, 900’ü motosiklet, 321’i özel amaçlı taşıtlar ve 12 bin 795’i ise traktörden oluşturuyor.



“Bitlis’te Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı; 22 bin 571”


Bitlis’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 bin 571 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 7 bin 870’i otomobil, bin 565’i minibüs, 158’i otobüs, 6 bin 212’si kamyonet, bin 775’i kamyon, 568’i motosiklet, 358’i özel amaçlı taşıtlar ve 4 bin 65’i ise traktör oluşuyor.



“Hakkari’de Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı;9 bin 360”


Hakkari’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 9 bin 360 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 141’i otomobil, bin 388’i minibüs, 67’si otobüs, 2 bin 391’i kamyonet, bin 388’i kamyon, 337’si motosiklet, 582’si özel amaçlı taşıtlar ve bin 66’sı ise traktörden oluşuyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:15
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