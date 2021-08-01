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Ekonomi Van'da hayvanları telef olanlara destek verilecek mi?
Ekonomi

Van'da hayvanları telef olanlara destek verilecek mi?

Selde hayvanları ölenlere yardım yapılacak mı? Doğu Karadeniz'in ardından bir sel haberi de Van'dan geldi. Van'da meydana gelen sel felaketinin ardından evleri, arazileri ve hayvanları zarar görenler kendilerine bir destek sağlanıp sağlanmayacağını merak ediyor. Peki, Van'da selden etkilenenlere yardım yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-01 22:50:00 -
Van'da hayvanları telef olanlara destek verilecek mi?

Van’da meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlar kendilerine yardım edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, selden etkilenenlere destek ödemesi var mı?

Van'da hayvanları telef olanlara destek verilecek mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Van'da sel felaketinden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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