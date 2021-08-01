Van’da meydana gelen sel felaketinin ardından vatandaşlar kendilerine yardım edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, selden etkilenenlere destek ödemesi var mı?

Van'da hayvanları telef olanlara destek verilecek mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Van'da sel felaketinden etkilenen yetiştiricilerin yanında olduklarını belirterek, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.