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Van’da hayvancılık sorunu ele alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, hayvancılıkta verimliliğe uygun üretim yapanların ödüllendirilerek daha çok destek alacaklarını söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:13
Van’da hayvancılık sorunu ele alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, hayvancılıkta verimliliğe uygun üretim yapanların ödüllendirilerek daha çok destek alacaklarını söyledi.


Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) tarafından düzenlenen istişare toplantısında bölgenin hayvancılık sorunları ele alındı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Türkiye’de hayvan kesim standardının olması gerektiğini ifade ederek, “Çalışmalarımızı sivil toplum kuruluşlarımızla da görüşmek suretiyle yıl sonuna kadar hem kırmızı etteki kesim standardını hem de karkas kalite standardımızı yürürlüğe koymak istiyoruz" dedi.


Türkiye’de yerli besilik hayvan 320 kilograma çıkarıldığında hayvan ithalatıyla ilgili durumun ortadan kalkacağını belirten Erdurmuş, "Verimli üretim yapan üreticilerimize daha çok destek vermek için çalışmalar yapıyoruz. Verimliliğe uygun üretim yapanlar ödüllendirilerek daha çok destek alacak" diye konuştu.


Kırmızı et üreticilerinin emeklerinin karşılığını alamadıklarını dile getiren TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç ise "Bu rakamlar bizim malımızın yok pahasına satılmasını sağlıyor. Hangi maliyet hesaplarına göre bu rakam bulundu, bunun açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da kentin hayvancılık açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna değindi. Türkiye’deki toplam mera büyüklüğünün yüzde 10’unun Van’da olduğuna işaret eden Takva, "Küçükbaş varlığıyla birinci sırada, büyükbaş varlığıyla 34’üncü sırada yer alan ilimiz, bu anlamda hem kendisi için hem ülkemiz için üretmenin azmi içerisindedir. Van önemli üretim merkezlerinden biri olacak potansiyele sahiptir. Üreticilerimizin önündeki engellerin kaldırılması ve doğru politikalarla desteklenmesi, bölgemizin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağının kanıtıdır. Gelecek dünyada gıda, ülkelerin en önemli gücü olacaktır. Mevcut kaynakların korunması, modernizasyonu ve geliştirilmesi, şimdi yapacağımız çalışmalarla mümkün olacaktır. Bu nedenle çok önemli bir sektör olan kırmızı et üretimi, bizi dünya gıda pazarında önemli bir konuma getirecek potansiyeldedir” şeklinde konuştu.


Birlik başkanlarının söz aldığı toplantı, soru cevap bölümü ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:13
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