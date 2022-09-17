Van'da "halk ekmek" satışları durduruldu

Belediyelerden yapılan açıklamada, üç belediye ile yüklenici firma arasında fiyat konusunda uzlaşılamaması nedeniyle halk ekmek satışının durdurulması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce yapılan sözleşme gereği yüklenici firma tarafından üretilecek bir ekmek 210 gram olup tüm giderler dahil birim maliyeti piyasada satılan ekmek fiyatlarından yüzde 20 iskontolu olarak belirlenmişti. Yüklenici firma tarafından girdi fiyatlarında meydana gelen artışlara paralel olarak yapılması gereken fiyat artışından daha fazla bir satış fiyatı belediyelerimizden talep edilmiştir. Halen İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde verilen halk ekmek hizmeti yüklenici firmanın sözleşmeye aykırı talepleri nedeniyle ve halkımızın faydası gözetilerek durdurulmuştur. Konu ile alakalı yeni bir gelişme olduğunda kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz."