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Aktüel

Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’ın Tuşba ilçesindeki Hacı Ali Cami İmam-Hatibi Ömer Akdoğan, cemaatinin Ramazan mukabelesinden mahrum kalmaması için evlerini ziyaret ederek hem Diyanet TV’nin mukabele saatini bildiriyor hem de Diyanet TV’nin ayarlamasını yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:16:06 -
Van’da görev yapan imam-hatipten örnek davranış

Van’ın Tuşba ilçesindeki Hacı Ali Cami İmam-Hatibi Ömer Akdoğan, cemaatinin Ramazan mukabelesinden mahrum kalmaması için evlerini ziyaret ederek hem Diyanet TV’nin mukabele saatini bildiriyor hem de Diyanet TV’nin ayarlamasını yapıyor.


Açıklamalarda bulunan imam-hatip Ömer Akdoğan, her sene Ramazan ayında hem bayan hem de erkeklerin ayrı saatlerde camiye gelerek mukabele dinlediklerini belirterek, “Ne yazık ki bu sene bu hayallerimiz salgın yüzünden gerçekleşmedi. Herkes evinde kalmak zorunda. Diyanet TV bu eksikliği gideriyor. Ancak kardeşlerimizle iletişime geçtiğimizde çoğunun Diyanet TV kanalına ulaşmada sıkıntı çektiklerini bildirdiler. Bende kendime bunu bir görev addederek sosyal mesafeyi de koruyarak hem mukabele saatini hem de Diyanet TV kanalını ayarlamak için kardeşlerimizi ziyaret edip bu şekilde hem onların duasını hem de Kur’an’a hizmeti bu şekilde başardık” dedi.

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