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Gündem Van'da göçmen kaçakçılığı! 23 kişi hakkında işlem
Gündem

Van'da göçmen kaçakçılığı! 23 kişi hakkında işlem

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 10:29:00 -
Van'da göçmen kaçakçılığı! 23 kişi hakkında işlem

Van'da bir haftada düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 23 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 4-10 Ekim'de il genelinde 10 operasyon düzenleyen ekipler, 23 şüpheli hakkında işlem yaptı.

​​​​​​​Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 175 bin 805 lira ceza verildi, 3 araca el konuldu.​​​​​​​

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