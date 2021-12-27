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Yerel Van'da göçmen kaçakçılarına dev operasyon!
Yerel

Van'da göçmen kaçakçılarına dev operasyon!

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2'si Afgan uyruklu düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan 12 organizatör yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 14:13:00 -
Van'da göçmen kaçakçılarına dev operasyon!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 20-26 Aralık 2021 tarihleri arasında 6 planlı ve ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda 2'si Afgan uyruklu 12 organizatör şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 187 bin 209 TL idari para cezası uygulanmıştır.” denildi. (İLKHA)

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