Van’da fotosafari

Vadi Doğa Sporları Kulübü ile Fujifilm yetkilileri, Van’da ilkini düzenledikleri Fotosafari ile fotoğraf severleri buluşturdu.

Vadi Doğa Sporları Kulübü ve Fujifilmin organizasyonu ile yapılan Fotosafariye, amatör ve profesyonel toplamda 55 fotoğraf sever katıldı. Van’ın Edremit ilçesinde kahvaltı ile başlayan etkinlik, Fuji Film yetkilileri; Ümit Erdem ve İbrahim Barun’un çekim için yanlarında getirdikleri fotoğraf makinelerinin özellikleri ve fotoğrafçılık hakkında teknik bilgilerin verilmesiyle devam etti.

Fotosafarinin ilk ayağı Edremit Kent Meydanı ve Edremit Marinada yapılan çekimlerle başladı. Çekimleri iki semazen, bir zumba hocası ve bir de yerel kıyafetli bir model eşlik etti. Edremit’ten sonra Gevaş’a, ardından da Akdamar Adası’na gidilerek Akdamar Kilisesi’nde çekimlere devam edildi. Fotosafari İskele sahilinde yapılan değerlendirme toplantısı ile son buldu.

Etkinlik ile ilgili kısa bilgi veren Fujifilm yetkilisi Ümit Erdem; “Van’da ilk defa böyle bir etkinlik düzenledik. Katılım oldukça yüksekti. Van fotoğraf açısından çok zengin bir coğrafya inşallah en kısa zamanda bu etkinliğimizin ikincisini yapmayı düşünüyoruz”’ dedi.

Etkinliğe katkı sağlayan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demiz ise, “Bu etkinlikte amacımız hem Van’daki fotoğraf severleri buluşturmak hem de Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaktı. Nitekim Fotosafariye katılan arkadaşların çektikleri fotoğraflar 200 bine yakın üyesi olan Fujifilm fotoğraf gruplarında paylaşıldı. Bu da Van’ın tanıtımı için çok önemli. Etkinliğimiz çok güzel geçti. Ancak hava koşulları nedeni ile gitmeyi düşündüğümüz Altınsaç koylarına gidemedik. En kısa zamanda etkinliğimizi tekrarlamayı düşünüyoruz. Ayrıca bu etkinliğimize katılanlar ve bizlere kaktı sunan Edremit Belediyesine, Gevaş Kaymakamlığı ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ediyoruz”’ dedi.