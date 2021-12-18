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Yerel Van'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Van'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Van-Özalp karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 15:22:00 -
Van'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Anzaf Kalesi yakınlarında sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 65 NP 133 plakalı Hundai marka otomobil ile 21 FZ 107 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kazayı ihbarını alan, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis ve jandarma gizli buzlanmanın olduğu bölgede ikincisi bir kazaya sebebiyet vermemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler ise otomobil de sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar bölgeye sevk ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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