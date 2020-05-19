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Van'da evden çıkamayan vatandaşlar için 19 Mayıs gösterisi düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:56:43 -
Van'da evden çıkamayan vatandaşlar için 19 Mayıs gösterisi düzenlendi

VAN (AA) - Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu yaşatıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentlerden Van'da, evlerinden çıkamayan vatandaşların moral, motivasyonlarını artırmak ve bayramlarını kutlamak için Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünce etkinlik düzenlendi.

İpekyolu ilçesinde gençlerin yaptığı jimnastik ve egzersiz gösterisine evlerinin balkonlarında Türk bayrakları dalgalandırarak eşlik eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Spor eğitim uzmanı Mustafa Yamanyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs coşkusunu kutlamak için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşların evlerinin balkon ve camlarında etkinliklere büyük bir coşkuyla eşlik ettiklerini anlatan Yamanyurt, "Çok renkli ve güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarımız çok eğlendiler. Bayramı bu şekilde kutlayarak çocukları da eğlendirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.


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