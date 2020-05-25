  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Van'da etkili olan fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Van'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçarken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 09:59:00 -
Van'da etkili olan fırtına evlerin çatılarını uçurdu

Van’da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Bostaniçi, Serhat, Selehaddin Eyyübi ve Hacıbekir mahallelerindeki bazı evlerle bir minibüs durağının çatısı uçtu.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu ve Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yere düşen ve binada asılı kalan saç ve tahta parçaları güvenli bir alana toplandı.

Büyük çapta maddi hasara yol açan fırtınanın kentte gün içerisinde yeniden beklendiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı