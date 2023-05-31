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Yerel Van'da elinde silahla kaçan katili böyle durdurdu!
Yerel

Van'da elinde silahla kaçan katili böyle durdurdu!

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:18:00 -
Van'da elinde silahla kaçan katili böyle durdurdu!

Parkta silahlı saldırıya uğrayan N.U. isimli bir kişi hayatını kaybetti. Elinde silahıyla kaçmaya çalışan saldırgan bir vatandaşın kafasına demir çubukla vurması sayesinde polis tarafından yakalandı.

Parkta silahlı saldırıya uğrayan N.U. isimli bir kişi hayatını kaybetti. Elinde silahıyla kaçmaya çalışan saldırgan bir vatandaşın kafasına demir çubukla vurması sayesinde polis tarafından yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde parkta silahlı saldırıya uğrayan N.U. hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırgana bir kişinin elindeki demir çubukla vurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

POLİS OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay, saat 14.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Beşyol Meydanı’ndaki Hz. Ömer Camii’nin yakınındaki parkta meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, N.U.’ya ateş etti. Yaralanan N.U. yere yığılırken, şüpheli ise elinde silahla bölgeden uzaklaşmak istedi. Bu sırada bir kişi, demir çubukla şüphelinin başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.U., ambulansla kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin elinde silahla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken arkasından gelen kişinin başına demir çubukla vurduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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