Van'da ele geçirildi! 29 kilo 795 gram... Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetteki aramada 29 kilo 795 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan H.O. yönetimindeki 65 ND 230 plakalı kamyonette arama yapıldı. Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, aracın motoruna gizlenmiş 58 pakette 29 kilo 795 gram eroin bulundu. Sürücü H.O. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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