  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Van’da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi
Eğitim

Van’da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının yıllardır tüm dünyanın gündemini meşgul ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:40:00 - 2021-11-11 17:41:57
Van’da düzensiz göçle mücadele semineri düzenlendi

Van Valiliği tarafından alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla “Düzensiz Göçle Mücadele” semineri düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, vali yardımcıları, akademisyenler, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Seminerde bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, düzensiz göçün ili, bölgeyi, ülkeyi ve genelde dünyayı sürekli meşgul eden küresel bir sorun olduğunu belirtti. Vali Bilmez, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı, yıllardır tüm dünyanın gündemini meşgul ettiği gibi bundan sonraki süreçte de meşgul edeceğini değerlendiriyoruz. Afganistan’da Taliban’ın yönetime gelmesinin ardından gündemden hiç düşmeyen düzensiz göçün farklı platformda ele alınmasını çok önemli buluyoruz. Değişen şartlarda uygun politikalar üzerinden çalışmalar yapılması gerekmektedir” dedi.

Göç baskısına en çok maruz kalan Van’da, taraflarla bir araya gelinerek sorunun akademik ve pratik boyutunun tartılıyor olmasının değerli olduğunu dile getiren Bilmez, seminerde önemli sonuçların çıkacağını kaydetti.

Afgan göçünün geleceği konusunda bilgi veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nüfus ve Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Deniz ise, “Daha önce başta ABD olmak üzere NATO ile birlikte işbirliği yapan yerel unsurların listesinin Taliban’ın eline geçtiği bir durum var. Bu ciddi bir kaygı oluşturuyor. Diğer taraftan Taliban’ın İŞİD ile işbirliğine gitmesi durumunda uluslararası kamuyla ilgili sorun yaşama durumu ortaya çıkacaktır. İşbirliği yapmadığı takdirde de İŞİD ile gelirimin artması ihtimali çok yüksek görünüyor. Ülkede şu an farklı noktadaki bombaların patlamasını İŞİD’in üstlenmesi, Afganistan’ın geleceği konusunda gelirimin devam edeceğini gösteriyor. Bu gelirimin göç şekilde yansıması ise muhtemeldir” diye konuştu.

Prof. Dr. Nuray Ekşi’nin "Hukuki Açıdan Sınır Koruma ve Düzensiz Göçmenleri Geri Gönderme Usulleri” ile Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut’un “Türk Ceza Kanunu’na Göre Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçları” konulu sunumlarıyla devam eden seminer, soru ve cevap bölümüyle son buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O kareye SP'den ilk açıklama: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
Siyaset

O kareye SP'den ilk açıklama: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dünkü görüşmesinde objektiflere yansıyan ve çok konuşul..
Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma
Gündem

Erbakan'ın Mustafa Kemal sözleri yeniden gündem oldu! İşte o meşhur konuşma

Mustafa Kemal'in ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, merhum başbakan Necmettin Erbakan'ın geçmişte "Atatürk ilkeleri" ile ilgili mecliste yaptığ..
Gündem

"Atatürk"lü, "İngiliz ajan"lı polemik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür'ün "Perinçek, İngiliz istihbaratıyla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay