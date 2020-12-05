  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van'da dışarı çıkamayan engellinin asansör hayalini belediye gerçekleştirdi
Aktüel

Van'da dışarı çıkamayan engellinin asansör hayalini belediye gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:51:08 -
Van'da dışarı çıkamayan engellinin asansör hayalini belediye gerçekleştirdi

VAN (AA) - Van'da oturdukları apartmanda asansör bulunmaması nedeniyle eve mahkum yaşayan engelli Fikri Ataş, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'nın desteğiyle yaptırılan asansörle özgürlüğüne kavuştu.

Yaklaşık 5 yıl önce çalıştığı inşaatta yaşadığı iş kazası sonucu yürüyemez duruma gelen 4 çocuk babası 50 yaşındaki Ataş, yaşadığı dört katlı apartmanda asansör olmaması nedeniyle dışarı çıkmakta sorun yaşadı.

Maddi durumu yetersiz olduğu için apartmana asansör yaptıramayan Ataş'ı evinde ziyaret eden Akman, binaya asansör yapılması için ekiplere talimat verdi.

Akman, kısa sürede asansörü yapılan binadan artık rahat şekilde dışarı çıkabilen Ataş'ı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Asansörün yapılmasıyla büyük mutluluk yaşayan Ataş, artık hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan asansörle dört katlı evinden inerek tekerlekli sandalyesiyle rahat bir şekilde sokağa çıkabildiğini belirtti.

Akman ise belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem verdiklerini söyledi.

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara öncelik verdiklerini anlatan Akman, "Aşılmayacak hiçbir engel yoktur. Yeter ki gönüllerde engel olmasın. Bir yerel yönetici olarak her vatandaşımızın derdine ortak olmak ve sıkıntısını gidermek zorundayız. Sizlerle ilgilenmek bizlerin görevidir. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hayırlı olsun." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'
Sağlık

'Pandemi ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı'

Fizyoterapist Öğr. Gör. Tuğçe Bilgiç, "Koronavirüs salgını ile birlikte solunum fizyoterapisi alanında ihtiyaç arttı." dedi.
Dünyaya olay mesaj! Ayasofya’da 'Mescid-i Aksa pozu'
Gündem

Dünyaya olay mesaj! Ayasofya’da 'Mescid-i Aksa pozu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii’nde kılmıştı. Erdoğan imamın arkasında saf tutmuştu. Cuma namazını Mescid-i ..
Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para
Siyaset

Rezillik paçalarından akıyor! İşte CHP'li Belediye'den HDP'li isme akan para

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile alışveriş yaparak piyasanın üç katı oranında haksız gelir elde eden CHP Kocaeli Milletvekili adayı Ebru Kü..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay