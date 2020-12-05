Van'da dışarı çıkamayan engellinin asansör hayalini belediye gerçekleştirdi

VAN (AA) - Van'da oturdukları apartmanda asansör bulunmaması nedeniyle eve mahkum yaşayan engelli Fikri Ataş, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'nın desteğiyle yaptırılan asansörle özgürlüğüne kavuştu.

Yaklaşık 5 yıl önce çalıştığı inşaatta yaşadığı iş kazası sonucu yürüyemez duruma gelen 4 çocuk babası 50 yaşındaki Ataş, yaşadığı dört katlı apartmanda asansör olmaması nedeniyle dışarı çıkmakta sorun yaşadı.

Maddi durumu yetersiz olduğu için apartmana asansör yaptıramayan Ataş'ı evinde ziyaret eden Akman, binaya asansör yapılması için ekiplere talimat verdi.

Akman, kısa sürede asansörü yapılan binadan artık rahat şekilde dışarı çıkabilen Ataş'ı ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Asansörün yapılmasıyla büyük mutluluk yaşayan Ataş, artık hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan asansörle dört katlı evinden inerek tekerlekli sandalyesiyle rahat bir şekilde sokağa çıkabildiğini belirtti.

Akman ise belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem verdiklerini söyledi.

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalara öncelik verdiklerini anlatan Akman, "Aşılmayacak hiçbir engel yoktur. Yeter ki gönüllerde engel olmasın. Bir yerel yönetici olarak her vatandaşımızın derdine ortak olmak ve sıkıntısını gidermek zorundayız. Sizlerle ilgilenmek bizlerin görevidir. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hayırlı olsun." dedi.